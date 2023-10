Reggio Emilia, a spasso con droga e coltello

Reggio Emilia, 20 ottobre 2023 – Si è giustificato dicendo che “dovevo difendermi da eventuali aggressioni”. Ma quel motivo non gli ha evitato la denuncia per porto abusivo di arma o oggetti atti a offendere, in quanto in possesso di un coltello a lama fissa, scoperto da un controllo dei carabinieri della caserma di Reggio Emilia Santa Croce. Nei guai un giovane di 22 anni, residente a Mirano di Venezia. Il controllo è avvenuto in via Regina Margherita, in città. L’uomo, a piedi, alla vista dei carabinieri ha cambiato direzione di marcia. Atteggiamento che ha insospettito i militari, i quali hanno effettuato un accertamento. Oltre al coltello, il giovane aveva con sé pure due grammi di droga, per uso personale. Intanto, ha pure cercato di disfarsi del coltello (lungo 16 centimetri, di cui cinque di lama), gettato sulla strada. Ma è stato visto, con i carabinieri che hanno poi recuperato l’arma da taglio e la sostanza stupefacente, accompagnando il giovane controllato in caserma per la denuncia alla magistratura.