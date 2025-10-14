Reggio Emilia, a teatro "Giovani & Industria"

Reggio Emilia, 14 ottobre 2025 – In un mondo in rapida trasformazione, dove le sfide globali si intrecciano con le opportunità dell’innovazione, Confindustria Reggio Emilia lancia per il terzo anno consecutivo il programma “Giovani & Industria”, un percorso di eventi e progetti dedicati al dialogo tra imprese e nuove generazioni. Il programma 2025–2026 si articola in tre grandi ambiti, con l’obiettivo di offrire agli studenti strumenti per una scelta libera e informata sul percorso di studi, sviluppare competenze e talenti e costruire insieme le professioni del domani. Il calendario è stato inaugurato dallo spettacolo teatrale “Il Dramma dell’Orientamento”, in scena ieri sera al teatro Ariosto e rivolto a genitori e insegnanti. Realizzato dalla compagnia Teatro Educativo, la rappresentazione ha alternato sketch ironici sulle dinamiche più comuni del processo di orientamento, in famiglia e a scuola, con momenti di analisi e riflessione tenuti da una psicologa, che ha offerto spunti utili per sostenere i ragazzi di terza media, quarta e quinta superiore nel momento della scelta. Alla prima edizione nella nostra città, l’iniziativa ha raccolto il tutto esaurito e la piena soddisfazione dell’associazione. Allo spettacolo serale dedicato agli adulti è seguito la mattina successiva “Orienta live show”, sempre al Teatro Ariosto, che ha coinvolto oltre 700 studenti di terza media. Il programma Giovani & Industria proseguirà per tutto l’anno scolastico con incontri informativi per genitori e studenti, laboratori didattici con robot educativi, competizioni creative, visite aziendali, career day, progetti Erasmus e momenti di confronto su intelligenza artificiale, innovazione e sul futuro della meccatronica.