Accoltella il cugino per l’acquisto di un mocio e i turni di pulizia

Reggio Emilia, 9 dicembre 2023 – Pare che le liti, tra cugini conviventi, fossero piuttosto frequenti, in praticare per i turni per le faccende domestiche. E ieri mattina, di fronte alla richiesta di contribuire per l’acquisto di un mocio,l’attrezzo per lavare i pavimenti, è scoppiata una furiosa lite, con un trentenne che ha colpito il cugino 26enne con un coltello, ferendolo a gamba e collo.

La vittima è stata poi medicata in ospedale per ferite guaribili in 15 giorni. L’autore delle coltellate è stato identificato dai carabinieri del nucleo radiomobile e arrestato per lesioni personali aggravate. Si tratta di un cittadino di origini nigeriane, ora a disposizione della magistratura. Il coltello, ancora sporco di sangue, è stato trovato nel giardino dell’abitazione, dove era stato gettato dall’aggressore prima dell’arrivo dei carabinieri. E’ accaduto verso le 9 di ieri.

Il 26enne, nonostante le ferite, è riuscito a raggiungere l’uscita dell’appartamento, chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine. L’indagato, dopo una prima reticenza, si dimostrato collaborativo, indicando ai carabinieri il luogo dove era stato gettato il coltello, che è stato sequestrato.