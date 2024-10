Reggio Emilia, accoltella l'amico perchè non trova il telefonino

Reggio Emilia, 18 ottobre 2024 – Ci sarebbe stato un diverbio per un telefonino alla base della lite che ha portato due uomini di origine straniera, di 27 e 32 anni di età, ad arrivare alla violenza, con il ferimento del più giovane con un’arma da taglio, che ha rischiato di provocare il dramma. Entrambi gli stranieri, protagonisti del diverbio accaduto in una abitazione del centro di Reggio Emilia, sono stati medicati in ospedale: 30 giorni di prognosi per la vittima, 10 giorni per il presunto aggressore, il quale è stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali aggravate. E’ accaduto l’altra sera poco dopo le 21. I carabinieri avevano trovato in casa vetri infranti e tracce di sangue, mentre i due uomini venivano portati in ospedale. Pare che la lite sia derivata dal fatto che il 32enne, poi denunciato, non riusciva a trovare il suo telefono cellulare. I carabinieri hanno ricostruito la dinamica dei fatti anche raccogliendo varie testimonianze.