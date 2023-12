Reggio Emilia, addio al ballerino Marinel Stefanescu

Reggio Emilia, 26 dicembre 2023 - Il mondo della danza è in lutto per la scomparsa di Marinel Stefanescu, ballerino e coreografo, che domani, giorno fissati per i funerali alle 10 dall’abitazione di via Genovesi per il cimitero di Villa Sesso, avrebbe compiuto 77 anni.

Originario di Bucarest, in Romania, aveva fondato una compagnia di balletto classico con Liliana Cosi, sua straordinaria compagna di vita e di professione.

Si era perfezionato in scuole di grande livello a Mosca, ottenendo importanti riconoscimenti e la nomina a primo ballerino all’Opera di Bucarest. Nel 1969 l’avvio della sua carriera, girando il mondo. L’incontro con la Cosi avvenne nel 1972 a Madrid, durante una serata di gala per i Reali di Spagna.

Nel 1979 la fondazione dell’Associazione Balletto Classico e l’arrivo a Reggio Emilia. Lascia la moglie, le figlie e altri parenti.

Eventuali offerte in sua memoria possono essere destinate alla Croce rossa o alla Croce verde di Reggio.

Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati in questi giorni alla famiglia di Marinel Stefanescu, personaggio che ha lasciato un segno indelebile nel mondo della danza.