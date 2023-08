Reggio Emilia, aggredisce i carabinieri e viene arrestato

Reggio Emilia, 5 agosto 2023 – I carabinieri sono intervenuti per sedare una lite tra due donne. Ma l’amico di una di loro, alla richiesta di documenti nell’ambito degli accertamenti, ha aggredito i militari con calci e pugni. E solo l’intervento di un altro equipaggio del 112 e delle volanti della polizia ha permesso di fermare l’uomo, un nigeriano di 34 anni, domiciliato a Reggio, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Due carabinieri, infatti, sono ricorsi alle cure del pronto soccorso per escoriazioni guaribili entro una decina di giorni. È accaduto nella tarda mattinata di ieri in via Bocconi, nei pressi del Sert. La richiesta al 112 è stata per una lite tra una donna italiana e una africana. Sul posto c’era anche un amico africano della donna straniera, andato in escandescenza alla richiesta di documenti per l’identificazione. Anche arrivato in caserma, lo straniero si è rifiutato di scendere dal veicolo del 112, mostrandosi violento anche con il personale sanitario intervenuto per verificare le sue condizioni generali di salute. Alla fine è stato dichiarato in arresto. Mentre due carabinieri sono stati medicati in ospedale.