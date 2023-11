Reggio Emilia, al luogotenente Antonio Pirisi la Medaglia Mauriziana

Reggio Emilia, 18 novembre 2023 – Il comandante provinciale dei carabinieri di Reggio Emilia, il colonnello Andrea Milani, ha consegnato il diploma di conferimento della “Medaglia Mauriziana” al luogotenente carica speciale Antonio Pirisi, comandante del Nucleo Informativo, punto di riferimento per quanto riguarda la comunicazione dell’Arma reggiana. Il riconoscimento viene concesso con Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Difesa, a ufficiali e sottufficiali che hanno raggiunto i 50 anni di servizio, calcolati sommando gli anni di lavoro con quelli trascorsi al comando di reparti dell’Arma. Alla cerimonia hanno partecipato i militari in forza al nucleo informativo, i comandanti del reparto operativo, nucleo investigativo, della compagnia di Reggio e di quelle di Guastalla e Castelnovo Monti. Il luogotenente Antonio Pirisi, 53enne di Cagliari, si è arruolato nel 1987. Ha operato in Umbria, poi a Scandiano, al nucleo comando di Reggio, per poi comandare la caserma di Casalgrande. Nel 2001 un nuovo trasferimento, stavolta al nucleo informativo del Comando Provinciale, dove il 19 febbraio del 2010 ne ha assunto il comando. Dal luglio 2018 ricopre anche la carica di delegato del consiglio centrale di rappresentanza al comando generale a Roma. Al luogotenente Pirisi le congratulazioni della redazione de il Resto del Carlino.