Reggio Emilia, aperto il primo Cau in via Brigata Reggio

Reggio Emilia, 19 dicembre 2023 - L’Azienda Usl di Reggio Emilia ha attivato il primo Cau, il Centro di assistenza e urgenza, come prevede la riforma regionale dei servizi di emergenza-urgenza. Il servizio entrerà in funzione da domani, 20 dicembre, a partire dalle 8 e sarà aperto tutti i giorni della settimana nelle 24 ore. A tagliare il nastro nella sede della Casa della Comunità Ovest di via Brigata Reggio, il direttore generale dell’Ausl, Cristina Marchesi, il sindaco Luca Vecchi e il presidente della Provincia, Giorgio Zanni. I Cau sono strutture territoriali che operano in integrazione con i medici e pediatri di famiglia, i quali devono rimanere il riferimento prioritario per ogni cittadino, e sono progettate per dare risposta solo in caso di problemi di salute urgenti, ma non gravi. I Cau intendono rappresentare un’efficace alternativa al Pronto soccorso ospedaliero che, invece, è dedicato ai casi di emergenza grave. Al Cau sono presenti almeno un medico e un infermiere adeguatamente formati e l’organico viene incrementato a seconda delle necessità. L’accesso avviene dopo contatto telefonico al numero già in uso per il servizio di Continuità assistenziale (tel. 0522-290001). Le persone ipovedenti e sordo-cieche potranno presentarsi direttamente alla sede. I cittadini che si rivolgono ai Cau sono visitati e ricevono prestazioni urgenti necessarie a risolvere, in tutto o in parte, il loro problema. Un secondo Cau sarà attivato a Correggio dal 27 dicembre e, nei prossimi mesi, altre sedi saranno aperte in ogni distretto del territorio reggiano.