Reggio Emilia, biker in difficoltà soccorso dal Soccorso alpino

Reggio Emilia, 15 agosto 2023 – Vigili del fuoco e soccorsi sanitari sono intervenuti nella tarda mattinata, verso le 11,15, in località Montelusino, nel territorio di Baiso, per un biker di 51 anni che era in difficoltà a causa di una contrattura muscolare che lo aveva praticamente bloccato sul posto, evidentemente dolorante, in una zona impervia. Non era in grado di proseguire in modo autonomo sul sentiero che stava percorrendo. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Castelnovo Monti con il nucleo Saf di Reggio e con il Soccorso alpino con medico e infermiere, oltre all’ambulanza della Croce rossa locale. Il ciclista è stato raggiunto e poi, con una apposita barella, trasferito verso la strada, dove è stato affidato al personale dell’ambulanza per il trasporto al pronto soccorso dell’ospedale Magati di Scandiano. Diversi gli incidenti accaduti durante la giornata, per fortuna non gravi. Uno di questi in centro a Reggio, dove un’autovettura ha urtato una donna a piedi, per poi allontanarsi in fretta. Ma nella fuga ha provocato un altro incidente, a poche centinaia di metri di distanza, coinvolgendo altre due auto e un ciclista. Tre le persone portate in ospedale, per fortuna in condizioni non gravi. Indagini della polizia locale. Nel tardo pomeriggio incidente sulla corsia nord dell’Autosole, all’altezza di Campegine, con una persona ferita in modo non grave, soccorsa dal personale della Croce rossa di Reggio.