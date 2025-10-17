Sos case popolari
CronacaReggio Emilia, blitz dei piromani dei cassonetti dei rifiuti
17 ott 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
Reggio Emilia, blitz dei piromani dei cassonetti dei rifiuti

Diversi interventi dei vigili del fuoco tra le vie Melato, Petrolini e Tamagno

Reggio Emilia, 17 ottobre 2025 – E’ stata una notte impegnativa per i vigili del fuoco di Reggio, intervenuti su almeno 4-5 incendi di cassonetti avvenuti in centro, in particolare tra via Melato, via Petrolini via Tamagno, a poca distanza tra loro. I primi allarmi sono arrivati alla centrale operativa del comando di via della Canalina verso le quattro, con ulteriori segnalazioni giunte poco dopo. E’ evidente un’azione di qualche piromane, che ha voluto prendersela con cassonetti delle immondizie e di scarti vari. Per fortuna non si registrano conseguenze ad autovetture in sosta nelle vicinanze e neppure ad abitazioni o altre strutture. In un caso il fuoco è riuscito a intaccare una siepe che era a poca distanza dal cassonetto. Sono intervenute anche le forze dell’ordine per accertamenti, nella speranza di poter individuare gli autori dei vari incendi. 

