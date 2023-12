Reggio Emilia, brucia baracca adibita a spogliatoio

Reggio Emilia, 25 dicembre 2023 - Ancora un incendio a Reggio Emilia. Verso le 19,30 della sera di Natale, i vigili del fuoco del comando di via della Canalina, in città, sono stati chiamati all’intervento in via Paterlini, nella zona retrostante il Palahockey Fanticini, dove ben tre squadre del 115 sono state impegnate per domare l’incendio di una baracca adibita a spogliatoio. Quando sono state notate le fiamme è scattato l’allarme alla centrale operativa del 115. I vigili del fuoco sono intervenuti per domare le fiamme prima che potessero estendersi ad altre strutture. Completamente distrutta la baracca interessata dalle fiamme, ma per fortuna non si registrano conseguenze alle persone. Sul posto anche le forze dell’ordine per eseguire i primi accertamenti insieme ai vigili del fuoco. Dai primi rilievi tecnici non si è riusciti a stabilire le esatte cause del rogo: potrebbe trattarsi di un episodio accidentale, ma al momento non si può escludere neppure un possibile gesto doloso.