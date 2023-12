Reggio Emilia, brucia garage a San Rigo

Reggio Emilia, 25 dicembre 2023 -I vigili del fuoco sono intervenuti nel tardo pomeriggio di ieri per domare un incendio divampato all’interno di un garage realizzato in legno. L’episodio si è verificato in località San Rigo, a Reggio Emilia, in via Giuseppe Labellarte. Sono stati mobilitati i vigili del fuoco della caserma di via della Canalina con due squadre, riuscendo a confinare il rogo nella zona del garage, usato come deposito. Non si registrano conseguenze alle persone. I danni sono limitati alla zona del garage. Ancora da chiarire, però, le cause dell’incendio. Dalle prime valutazioni tecniche, infatti, non sembra essere emerso alcun elemento certo su quanto potrebbe aver provocato il rogo.