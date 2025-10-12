Reggio Emilia, calci alle auto e furti in pacchi e lettere

Reggio Emilia, 12 ottobre 2025 - Gli agenti di una Volante, venerdì pomeriggio, sono intervenuti in via Kant, a Reggio, dopo la segnalazione di alcuni cittadini sulla presenza in strada di un uomo che stava lanciando bottiglie, dando pure calci alle auto in sosta.

Gli agenti hanno ben presto rintracciato un 33enne di origine guineane, già ben noto alle forze dell’ordine, che stava rovistando tra la posta e in alcuni pacchi che erano stati recapitati ai residenti di un condominio della zona, arrivando pure a minacciare una donna, abitante in loco, la quale si era accorta di quanto stesse facendo.

Lo straniero, noto per reati prevalentemente contro la persona e il patrimonio, è stato trovato in possesso di alcuni oggetti, che si è poi appurato essere stati prelevati dall’interno di alcuni pacchi recapitati al condominio. Il 33enne è stato accompagnato negli uffici della Questura e denunciato a piede libero per furto aggravato, violazione, sottrazione e soppressione di corrispondenza, oltre a minacce aggravate.