Reggio Emilia, camionista grave dopo schianto in Autosole

Reggio Emilia, 28 settembre 2023 - Grave incidente stradale la scorsa notte verso l’1,15 sulla corsia sud dell’autostrada del Sole, in località Cavazzoli, alle porte di Reggio Emilia. Per cause al vaglio della polizia stradale si è verificato un incidente che ha coinvolto due auto e un mezzo pesante. Proprio il camion ha sbandato, finendo fuori strada, concludendo la sua corsa nell’adiacente via Malatesta, dopo aver sfondato il guard rail. Il mezzo pesante si è fermato praticamente in posizione verticale, poggiato sulla cabina. Il conducente del camion, un uomo di 54 anni, ha riportato i traumi più gravi. Estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco, è stato poi trasportato d’urgenza al Santa Maria Nuova di Reggio, con ambulanza e personale dell’automedica. Feriti in modo lieve gli occupanti delle vetture coinvolte nell’incidente. Due giovani, di 18 e 24 anni di età, sono stati portati al pronto soccorso reggiano, per medicare traumi non gravi.