ReggioEmilia
CronacaCarabinieri in festa per il maresciallo centenario
4 ott 2025
ANTONIO LECCI
Cronaca
  4. Carabinieri in festa per il maresciallo centenario

Carabinieri in festa per il maresciallo centenario

Reggio Emilia, la cerimonia con familiari e autorità per lo speciale compleanno di Angelo Di Stefano

Reggio Emilia, 4 ottobre 2025 - Festa grande per i cento anni di Angelo Di Stefano, maresciallo maggiore dei carabinieri, che la scorsa estate ha raggiunto l’ambito traguardo anagrafico. Ieri si è svolta una cerimonia al comando provinciale dell’Arma, a Reggio, con i familiari, i vertici dell’Arma guidati dal colonnello Orlando Hiromi Narducci, il quale ha consegnato al collega centenario il prestigioso Crest e una lettera di auguri, firmata dal comandante generale Salvatore Luongo, a testimonianza della sua straordinaria carriera e della vita esemplare da militare in congedo. Alla cerimonia erano presenti la moglie Pina, le figlie Vera e Silvana, il presidente del consiglio comunale Matteo Iori, il vice presidente dell’Ordine degli avvocati, Giovanni Tarquini, il maggiore Francesco Coratti e rappresentanti dell’Associazione nazionale carabinieri. Nato a Cefalù (Palermo) il 10 luglio 1925, il maresciallo maggiore Angelo Di Stefano ha intrapreso la carriera nell’Arma il 3 marzo 1945, come allievo carabiniere reale a Roma. Nel 1947 è stato ammesso alla Scuola centrale di Firenze per il corso Allievi Sottufficiali; il 30 luglio dello stesso anno è stato nominato vice brigadiere e destinato alla Legione territoriale carabinieri di Palermo. Tra il 1947 e il 1949 ha operato quale comandante di squadriglia nel Comando Forze Repressione Banditismo, affiancando l’allora capitano — poi generale — Carlo Alberto Dalla Chiesa. Il 20 febbraio 1950, a causa di una grave infermità contratta in servizio, ha chiesto le dimissioni dall’Accademia ed è stato reintegrato nel grado di brigadiere. Ha svolto mansioni a Bologna e all’Ispettorato del lavoro. E’ iscritto all’Associazione Nazionale Carabinieri – Sezione di Reggio Emilia – dove ha ricoperto diverse cariche, tra cui quella di Commissario di sezione. Dal 27 agosto 1973 è iscritto all’Albo degli Avvocati di Reggio Emilia e all’Albo speciale degli Avvocati ammessi al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione.

