Reggio Emilia, "carica speciale" per il luogotenente Varrata

Reggio Emilia, 2 ottobre 2025 – Promozione per il luogotenente Olindo Varratta, comandante della stazione carabinieri di corso Cairoli a Reggio, al quale è stata attribuita la qualifica di “carica speciale” con decreto ministeriale. La notifica del provvedimento è avvenuta con una breve cerimonia al comando provinciale dell’Arma, oggi, alla presenza degli ufficiali della sede e di una rappresentanza dei colleghi della caserma Carmana. A consegnargli il decreto è stato il comandante provinciale, il colonnello Orlando Hiromi Narducci. Varratta, 51 anni, sposato con due figli e laureato in relazioni internazionali, vanta un’anzianità di servizio di oltre 25 anni essendosi arruolato nel 1996. Destinato alla stazione di Ramiseto nel 1998, è stato successivamente trasferito a quella di Reggiolo per poi nel 2003 approdare al nucleo investigativo del comando provinciale di Reggio Emilia. E’ stato poi destinato alla caserma di Sant’Ilario d’Enza come vicecomandante per poi, nel 2008, assumere il comando della stazione di via Adua, che ha retto fino al 2023, passando successivamente al comando della caserma di corso Cairoli, in centro città.