Chiazze di sangue ma senza il ferito: mistero in centro a Reggio Emilia, indagano i carabinieri

Reggio Emilia, 26 agosto 2025 – Resta per ora un mistero il rinvenimento di tracce di sangue, lungo un percorso nella zona di via Turri, nei pressi della stazione in centro a Reggio.

E’ accaduto stamattina, quando alcuni passanti, lungo la strada tra piazzale Marconi e via Turri, hanno notato gocce di sangue lungo un percorso piuttosto lungo, segno di un ferimento piuttosto grave da parte di qualcuno, probabilmente nella notte.

Potrebbe essere l’effetto di una violenta lite, che comunque avrebbe provocato conseguenze evidenti nella persona ferita, vista la presenza di numerose gocce di sangue rinvenute a terra.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale insieme ai carabinieri per avviare le indagini. Sono stati predisposti controlli anche nelle cantine e in altri spazi “nascosti” della zona, nell’eventualità che il ferito abbia potuto trovare riparo lontano da occhi indiscreti.

Così come non si esclude che possa essere accolto in casa da qualcuno o accompagnato altrove.

In assenza di conferme, si continua a indagare, ma soprattutto a cercare la persona rimasta ferita, come dimostra la perdita di sangue.