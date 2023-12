Reggio Emilia, cinque denunciati per spaccio di droga allo skate park

Reggio Emilia, 22 dicembre 2023 - Alcune segnalazioni su presunte attività di spaccio di droga hanno fatto scattare i controlli della polizia, nei pressi del “solito” skate park di piazzale Europa, a Reggio Emilia, spesso teatro di compravendita di sostanze stupefacenti. Gli agenti hanno avviato accertamenti e osservazioni mirate nella zona, impegnando Squadra Mobile, posto di polizia Turri e Polfer. In un mese è stata rilevata effettivamente l’attività sospettata, in particolare con giovani nordafricani, regolari in Italia, alle prese con cessioni di hashish. Dodici gli acquirenti, identificati e segnalati alla Prefettura. Fra loro anche un minorenne. Le cessioni di droga sono state anche riprese con telecamere, quasi sempre in pieno giorno, in aree frequentate da molti ragazzini. Cinque persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria. Si tratta di quattro egiziani e di un tunisino, tutti ventenni. Sono stati inoltre segnalati all’Ufficio immigrazione e alla Divisione anticrimine per le valutazioni sul permesso di soggiorno ed eventuali altri misure da adottare nei loro confronti.