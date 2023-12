Reggio Emilia, cinque feriti nello schianto frontale tra vetture

Reggio Emilia, 3 dicembre 2023 - Cinque persone ferite, alcune in modo piuttosto grave, in un incidente tra due auto avvenuto poco dopo le 21 a Villa Bagno, in via Lasagni, nei pressi della chiesa, all’incrocio con via Monzani, alla periferia di Reggio. Uno scontro frontale che ha visto coinvolta anche una Fiat Cinquecento su cui viaggiavano quattro persone. Il quinto ferito era invece su una seconda vettura. Immediata la mobilitazione dei soccorsi, con la centrale operativa del 118 che ha inviato sul posto due ambulanze della Croce rossa di Rubiera e di Reggio, l’automedica di Reggio, l’autoinfermieristica di Modena e pure l’elisoccorso arrivato da Bologna. I vigili del fuoco di Reggio hanno liberato i feriti ancora bloccati tra le lamiere delle vetture, per poi affidarli agli operatori del soccorso sanitario. I feriti sono stati portati agli ospedali di Reggio, Modena, Parma (con l’elicottero), Baggiovara. Tre dei feriti risultano essere molto gravi. Evidenti i disagi al traffico, rimasto chiuso fino a tarda notte, per consentire prima i soccorsi e poi gli accertamenti tecnici delle forze dell'ordine. Lo stesso tratto di strada interessato dall’incidente è già stato teatro altre volte di schianti, anche molto gravi.