Reggio Emilia, colpita da testata al volto sull'autobus

Reggio Emilia, 7 ottobre 2023 – Una donna è stata aggredita a bordo di un autobus di linea. E’ accaduto ieri mattina in via Emilia Ospizio, a Reggio. Sul posto sono interventi gli agenti della Squadra Volanti della Questura, identificando una donna di 39 anni che era stata colpita al volto da una testata, con frattura del setto nasale e vistosa fuoriuscita di sangue. La donna ha raccontato di essere stata aggredita da un ragazzo, che si trovava in compagnia di amici. Il giovane l’avrebbe colpita con una testata in seguito a una banale lite sulla precedenza per l’occupazione di un posto a sedere sul mezzo del trasporto pubblico. Gli agenti hanno acquisito le immagini del sistema di videosorveglianza interna, in funzione sull’autobus, identificando un giovane italiano di 19 anni, poi denunciato per lesioni personali. La donna è stata invece portata al pronto soccorso del Santa Maria Nuova per le medicazioni.