Reggio Emilia, contratti e aumenti per altre tre aziende

Reggio Emilia, 28 luglio 2023 - Nuovi contratti aziendali in imprese reggiane del settore metalmeccanico. Gli accordi tra proprietà e sindacati sono stati raggiunti alla Interpuls di Albinea, alla Omig Ingranaggi e alla Imovilli Pompe che hanno sede a Mancasale. Alla Interpuls il contratto aziendale rinnovato prevede miglioramenti salariali certi per tutti i dipendenti, quindi aumenti non legati al solo andamento aziendale, ma come risposta parziale al picco inflattivo di questi anni, in particolare è previsto un superminimo collettivo non assorbibile di 40 euro lordi mensili uguale per tutti. Alla Omig Ingranaggi di Mancasale, che conta oggi circa 80 dipendenti, la Fiom e le Rsu dopo il confronto sindacale con la direzione aziendale ha realizzato un accordo di rinnovo del contratto aziendale con contenuti innovativi e, anche in questa azienda, con importanti aumenti di retribuzione mensile. Alla Imovilli Pompe di Mancasale, azienda storica del tessuto industriale metalmeccanico reggiano che produce pompe idrauliche esportate in tutto il mondo, le Rsu Fiom hanno rinnovato con la proprietà un accordo che prevede un aumento mensile di 65 euro per tutti, un premio di risultato annuale con un valore massimo raggiungibile di 1.800 euro lordi e un anticipo del 50%.