Controlli di Ferragosto a Reggio Emilia, due ragazzi trovati con la droga

Reggio Emilia, 15 agosto 2023 – Sono quasi 320 le persone controllate a Ferragosto dalla polizia di Stato a Reggio Emilia, con verifiche su oltre settanta veicoli in una decina di posti di blocco. Controlli anche su sette esercizi pubblici cittadini. Verso le 8,15 tra via Eritrea e via Piave, in zona stazione, sono stati fermati due uomini di 31 e 25 anni, abitanti a Novellara, che alla vista degli agenti sono entrati velocemente in un negozio. E’ scattato il controllo. Il 31enne aveva in tasca due pacchetti di sigarette con all’interno un involucro di plastica, che è risultata essere cocaina e hashish, per un peso di quasi due grammi. Il 25enne, invece, aveva in uno zainetto mezzo grammo di hashish. Sono stati segnalati alla Prefettura come assuntori di sostanze stupefacenti. Inoltre, nell’ambito dei controlli agli esercizi commerciali è stato multato un bar di via Eritrea perché trovato sprovvisto di regolare permesso di occupazione di suolo pubblico pur avendo impegnato il marciapiede con tavolini e sedie.