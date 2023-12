Reggio Emilia, controlli mirati sull'uso dei telefonini al volante

Reggio Emilia, 14 dicembre 2023 - Nonostante la pressanti campagne contro l’uso del telefonino alla guida, continuano a manifestarsi situazioni di rischio, con un elevato numero di casi di infrazioni al codice della strada. In poche ore di controlli, a Reggio Emilia, due pattuglie della polizia stradale hanno rilevato ben sedici infrazioni. Che portano il totale del 2023 a ben 1076 sanzioni a carico di conducenti trovati a usare il telefonino, senza gli appositi sistemi vivavoce, pur essendo alla guida. Nel 2022 le infrazioni contestate sulle strade reggiane erano state settecento. Quest’anno, dunque, i controlli sono stati potenziati. E dire che è ben noto come fra le cause degli incidenti con feriti la prima è ormai da anni la distrazione determinata per lo più dall’utilizzo spasmodico dello smartphone, segno evidente che ancora non si coglie l’enorme rischio connesso a questo comportamento.