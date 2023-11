Reggio Emilia, controlli stradali col medico della polizia

Reggio Emilia, 6 novembre 2023 - Controlli straordinari della polizia stradale reggiana per la sicurezza sulle principali arterie viarie del territorio, in particolare nel fine settimana. Con l’ausilio del medico della polizia di Stato, la dottoressa Patrizia Lodato, gli agenti coordinati dal comandante Ettore Guidone hanno svolto controlli accurati tra la serata di venerdì e le prime ore di sabato, impiegando pure una apparecchiatura in grado di rilevare, in pochi minuti, se una persona abbia assunto di recente sostanze stupefacenti. Il campione di saliva prelevato durante i controlli è stato analizzato dal medico all’interno di un furgone mobile. Gli automobilisti fermati sono stati sottoposti a una visita medica approfondita, con misurazione di parametri essenziali e una valutazione immediata delle condizioni di sicurezza. In una sola notte, gli agenti della Polstrada hanno controllato 59 conducenti: sette di loro erano sotto effetto di alcolici e sono stati denunciati, con cinque ritiri di patente. Inoltre, è stato sorpreso e multato un automobilista che circolava con patente scaduta da diverso tempo. Sono stati tre invece i conducenti sottoposti a controllo del campione salivare, con esito negativo.