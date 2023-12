Reggio Emilia, convenzione per la sicurezza in centro e nei quartieri

Reggio Emilia, 12 dicembre 2023 - Centro storico, parchi cittadini e quartieri più protetti grazie all’accordo “Spazi aperti e sicuri”, una convenzione stipulata tra Comune di Reggio Emilia e Gruppo di volontariato dell’Associazione nazionale Polizia di Stato, in collaborazione con il comando di polizia locale. Dopo la sperimentazione in centro storico, attuata lo scorso anno, il nuovo protocollo d’intesa per l’utilizzo dei volontari amplia il monitoraggio all’interno di quartieri e parchi cittadini. L’accordo prevede che nelle giornate di maggior affollamento dell’esagono e nei quartieri, i volontari svolgano attività di osservazione e rilevazione di situazioni potenzialmente critiche o in grado di abbassare la percezione della insicurezza. L’attività di monitoraggio andrà da semplici segnalazioni di arredo urbano danneggiato e illuminazione pubblica non funzionante a eventuali situazioni di criticità al fine di promuovere il rispetto della civile convivenza e della legalità: il tutto avverrà in stretto contatto con gli agenti della Polizia locale. Gli agenti in pensione, infatti, muniti di divise operative per essere più visibili, si muoveranno in costante contatto radio con la centrale operativa della Polizia locale e in stretta collaborazione con gli operatori effettivi in servizio. I cittadini potranno così contare, oltre che sull’ordinario lavoro della Polizia locale, su un volontariato qualificato e competente per contrastare episodi di inciviltà e degrado urbano. Oggi davanti al municipio in piazza Prampolini, il questore Giuseppe Maggese, l’assessore alla legalità Nicola Tria e al comandante della polizia locale Stefano Poma hanno incontrato i volontari, ringraziandoli per aver messo a disposizione la loro professionalità e per l’impegno civico dimostrato nel voler proseguire l’attività a disposizione dei cittadini. Da ottobre 2022 a oggi, infatti l’attività di vigilanza dei volontari ha permesso agli agenti in servizio ordinario della di intervenire in modo più rapido e prevenire situazioni di criticità.