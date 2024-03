Reggio Emilia, danneggia le porte e minaccia i residenti

Reggio Emilia, 13 marzo 2024 - Agenti della Squadra Volanti sono interventi l’altra sera in un condominio di via Emidio Villa a Reggio Emilia, dopo la segnalazione di alcuni residenti in merito a un uomo che stava danneggiando le porte delle abitazioni con minacce ai presenti. E’ stato rintracciato un 62enne senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, il quale aveva danneggiato alcune porte e colpito un residente con un pugno. Inoltre, era stato visto minacciare alcune persone con un coltello da cucina. Il 62enne ha cercato di aggredire anche i poliziotti. Ne è nata una colluttazione conclusa con il fermo dell’uomo. In una tasca gli è stato trovato pure il coltello segnalato poco prima dai residenti. E’ stato portato in Questura e dichiarato in arresto per resistenza a pubblico ufficiale, percosse, minaccia aggravata, violazione di domicilio e danneggiamento.