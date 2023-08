Reggio Emilia, denunciati per l'aggressione alla vicina di casa

Reggio Emilia, 14 agosto 2023 – Madre e figlio, rispettivamente di 69 e 46 anni, residenti a Reggio, sono stati denunciati dai carabinieri per lesioni personali e violazione di domicilio. In seguito a un diverbio per questioni di vicinato, i presunti aggressori si sarebbero introdotti nell'appartamento della vittima, una donna di 57 anni, aggredendola fisicamente con calci e pugni causandogli alcune ferite, per fortuna non gravi. Tutto avrebbe avuto origine quando la vittima scuoteva le coperte dalla finestra della sua camera da letto affacciata su un'area comune condominiale. Dopo pochi minuti, dal piano terra, saliva le scale del condominio la vicina della vittima e giungendo nell’appartamento del figlio situato al terzo piano, anche lei, per dispetto, scuoteva della lisciviatura in direzione del balcone della vittima. Nasceva dunque un acceso diverbio tra le due donne, poi terminato. Dopo qualche ora, al rientro a casa del figlio 46enne, lo stesso è entrato nell’alloggio della vittima con atteggiamento minaccioso, colpendola con pugni alla testa. E’ arrivata anche la madre dell’uomo, che ha colpito con schiaffi la vicina di casa. Le urla del fratello della 57enne hanno convinto madre e figlio a fermarsi. Sull’episodio è stata presentata querela, sfociata nella denuncia a carico dei presunti aggressori.