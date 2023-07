Reggio Emilia, direttore Ausl nominato vicepresidente Fiaso

Reggio Emilia, 13 luglio 2023 - Cristina Marchesi, direttore generale dell’Azienda Usl reggiana, è stata eletta vicepresidente di Fiaso, Federazione italiana delle aziende sanitarie e ospedaliere. L’incarico è stato conferito ieri nel corso dell’assemblea annuale dai direttori generali delle aziende associate. “Sono molto onorata dell’incarico che mi è stato conferito dal comitato di presidenza di Fiaso. E’ per me motivo di orgoglio poter contribuire al lavoro della Federazione”, ha dichiarato la dottoressa Marchesi. E ancora: “Il confronto con i colleghi di tutte le regioni d’Italia rappresenta un importante stimolo, un arricchimento personale, oltre che professionale. Sono tanti gli obiettivi da raggiungere insieme, per rispondere alle sfide della sanità di oggi e di domani”. Cristina Marchesi, 63 anni, laureata in Medicina e Chirurgia, è direttore generale della Ausl di Reggio Emilia dal 2020. È dirigente della Ausl reggiana dal 1991, con l’unica parentesi, fra il 2013 e il 2015, da direttore sanitario dell’Ausl di Modena. Dal 2015 al 2020 è stata direttore sanitario dell’Ausl di Reggio Emilia.