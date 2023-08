Reggio Emilia, donazione ai vigili del fuoco nel ricordo di Ivano Montanari

Reggio Emilia, 25 agosto 2023 – Importante e significativa donazione, ieri, alla sede del comando reggiano dei vigili del fuoco, in via della Canalina, dove è avvenuta la commemorazione del pilota Ivano Montanari, decollato il 28 gennaio 2023 a bordo del suo ultraleggero dal campovolo di Reggio Emilia. Purtroppo, le sue tracce si erano perse dopo poco minuti di volo, nella zona di Pievepelago di Modena. Le ricerche si erano protratte per oltre un mese, vedendo impegnati vigili del fuoco, Protezione civile, Soccorso alpino, carabinieri, Guardia di finanza, amici e conoscenti della famiglia. Come segno di riconoscenza nei confronti dei soccorritori, la famiglia Montanari, tramite una rappresentanza di amici stretti, ha voluto ringraziare in modo diretto i vigili del fuoco reggiani, impegnati con diversi mezzi ed uomini sulle montagne dell’Appennino tra Modena e Reggio Emilia. La cerimonia si è svolta alla presenza del comandante Antonio Annechini e di alcune unità di vigili del fuoco che hanno preso parte alle ricerche. Al termine della commemorazione la rappresentanza della famiglia Montanari ha donato alcune attrezzature elettriche, frutto di una raccolta di fondi voluta dalla signora Barbara, moglie del pilota deceduto.