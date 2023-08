Reggio Emilia, droga nel cartone al posto delle pizze

Reggio Emilia, 30 agosto 2023 - Nei giorni scorsi un appostamento degli agenti della Questura, nei pressi di una pizzeria in zona Ospizio a Reggio, ha permesso di verificare il sospetto di un possibile spaccio di droga. Gli agenti hanno notato l’arrivo di un uomo che ha prelevato un cartone di pizza, consegnato alcune banconote per poi uscire. Fermato all’esterno, il cliente è stato controllato: all’interno del cartone non c’era la pizza ma cinque involucri contenenti cocaina del peso di 2,53 grammi lordi. L’immediata perquisizione effettuata all’interno della pizzeria ha permesso di rinivenire nell’antibagno e nella controsoffittatura del bagno, ulteriore sostanza stupefacente per un peso complessivo di 65 grammi lordi. Il gestore della pizzeria è stato arrestato, mentre il cliente sorpreso con cinque dosi all’esterno del locale è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di droga. L’arresto è stato convalidato dal giudice, disponendo l’obbligo di firma per il pizzaiolo. Inoltre, in seguito agli accertamenti, è stata disposta la chiusura del locale per trenta giorni, con sospensione della licenza al gestore indagato.