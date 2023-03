Reggio Emilia, due anni da incubo: "Ti sfregio con l’acido". Calci davanti alla bimba e microspie nell’auto

una storia di quotidiane angherie a Guastalla

Reggio Emilia, 11 marzo 2023 – Offese, minacce, violenze per quasi due anni, sopportati dalla donna, con momenti di grande paura e preoccupazione. Un atteggiamento che, almeno per ora, è costato non solo la denuncia dell’ex compagno, un uomo di 33 anni abitante a Guastalla, ma anche il provvedimento dell’allontanamento della casa familiare, il divieto di avvicinamento dalla donna e da tutti i luoghi da lei solitamente frequentati, oltre al divieto di comunicazione con qualunque mezzo con la vittima. Sono stati i carabinieri di Guastalla, dopo aver ricevuto la denuncia della donna, ad avviare gli accertamenti che hanno portato a ricostruire quasi due anni di vita "da incubo" della donna, con l’autorità giudiziaria che ha poi emesso il provvedimento cautelare nei confronto dell’indagato. Reggio Emilia, rinchiude la moglie: lei si butta dalla finestra e si frattura schiena e piedi Le indagini hanno ricostruito come, già dal gennaio del 2021, la donna sarebbe stata sottoposta a costanti vessazioni e maltrattamenti, fino alla violenza fisica con schiaffi, pugni, calci, perfino una gomitata al volto, spintonata a terra, afferrata al collo, oltre a minacce di morte anche con l’uso di un coltello. "Ti sfregio con l’acido", "ti manometto i freni dell’auto"… alcune delle...