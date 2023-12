Reggio Emilia, due feriti gravi nello schianto fra tre vetture

Reggio Emilia, 16 dicembre 2023 - Grave incidente stradale ieri sera in via Gramsci, all’ingresso nord di Reggio, all’altezza della zona industriale di Mancasale, dove si sono scontrate tre autovetture. E’ accaduto poco prima delle 22. Sono intervenute tre ambulanze da Reggio e Bagnolo, oltre al personale dell’automedica e dell’autoinfermieristica della città per prestare le prime cure ai feriti. Dopo i primi trattamenti sul posto, quando i vigili del fuoco hanno liberato due degli automobilisti dalle vetture in cui erano rimasti bloccati, in ospedale sono stati portati un giovane di 22 anni, una donna di 42 anni (giudicati in condizioni gravi), oltre a un uomo di 35 anni con trami di media gravità. Sono intervenuti gli agenti della polizia locale cittadina per eseguire i rilievi di legge. Evidenti i disagi al traffico, rimasto bloccato fino a tarda sera proprio a causa della presenza in carreggiata dei veicoli coinvolti nello schianto.