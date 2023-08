Incidente in A1: due feriti nello schianto tra furgone e auto

Reggio Emilia, 12 agosto 2023 – Ancora disagi sulle autostrade a causa dell’esodo di Ferragosto: oggi pomeriggio si è verificato un incidente con due feriti in A1: lo schianto è avvenuto al km 143 sud, poco dopo il casello di Reggio Emilia. In località Gavassa, per cause al vaglio degli agenti della polizia stradale, si è verificato un tamponamento che ha coinvolto un furgone Iveco Daiky e un’autovettura Mercedes Slk.

Il furgone è rimasto sulla carreggiata, mentre l’auto è stata sbalzata fuori dalla sede stradale, finendo nel fossato adiacente, con il conducente rimasto bloccato nell’abitacolo. Sono subito stati mobilitati i vigili del fuoco di Reggio, con l’ausilio dell’autogrù, intervenuti insieme al personale della Croce rossa locale, l’autoinfermieristica e l’elisoccorso giunto da Parma. Dopo le prime cure, sono stati portati in ospedale i due feriti.

A bordo dell’elicottero del 118 è stato caricato il conducente della Mercedes. Non sembrano essere in pericolo di vita. Evidenti i disagi al traffico in corsia sud, tra Reggio e Modena, proprio nel fine settimana Ferragostano, con molti vacanzieri in fase di trasferimento da una località all’altra. Rilievi di legge eseguiti dalla polizia stradale.