Reggio Emilia, due tunisini arrestati per spaccio di droga

Reggio Emilia, 11 novembre 2023 - Gli agenti della Questura di Reggio Emilia hanno effettuato un pedinamento, giovedì scorso, che ha permesso di sequestrare denaro e droga. E accaduto in via Vico, sulla via Emilia, in città. La Squadra mobile ha notato un’auto che si avvicinava a un uomo, con scambio di materiale in cambio di banconote. Poi la vettura è ripartita. Il controllo dell’uomo a piedi, un reggiano di 50 anni, ha permesso di recuperare quattro involucri di cocaina di oltre cinque grammi di peso. E a Cavriago è stata fermata l’auto, con a bordo due giovani tunisini di 22 e 24 anni di età, risultati incensurati, regolarmente in Italia. Erano in possesso di ventisei involucri con 22 grammi di cocaina, un pezzo di hashish di quasi 21 grammi di peso, cinque involucri in cellophane con due grammi e mezzo di cocaina, oltre a due pezzi ha hashish per altri 90 grammi. E in via Giordano Bruno, nella loro abitazione, i poliziotti hanno rinvenuto altri 269 grammi di cocaina, oltre 28 mila euro in denaro contante, materiale utile a confezionare le dosi, un bilancino, forbici e sacchetti vari. I due nordafricani sono stati arrestati, mentre droga e denaro sono stati sequestrati. L’acquirente fermato a Reggio è stato segnalato alla Prefettura come assuntore di droga.