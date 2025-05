Reggio Emilia, ennesima violenta rissa in zona stazione

Reggio Emilia, 1 maggio 2025 – Ennesima violenta rissa in piazzale Marconi, nei pressi della stazione ferroviaria storica di Reggio Emilia. Ieri sera un nuovo allarme, quando un gruppo di persone – descritti come di origine straniera – ha iniziato a litigare. Dalle parole si è ben presto arrivati alla violenza. E qualche testimone ha dichiarato di aver visto pure spuntare delle armi da taglio, come dei coltelli. Immediata la mobilitazione delle forze dell’ordine, mentre sul posto sono subito intervenuti i militari dell’Esercito, che nei giorni scorsi hanno avviato il pattugliamento dell’area della stazione. All’arrivo dei militari e degli equipaggi di polizia e carabinieri, il gruppetto di litiganti è fuggito in fretta. Sul posto sono arrivati anche i soccorsi sanitari con ambulanza e personale medico. Ma delle persone coinvolte nella rissa non c’era più traccia. Sono probabilmente fuggiti per evitare di essere identificati. E’ l’ennesimo episodio di violenza in quella zona, che dimostra come, nonostante il rafforzamento della vigilanza, sia ancora necessaria un’azione decisa per riportare legalità e ordine in quel quartiere cittadino. Come da tempo chiedono residenti e operatori economico di quella zona.