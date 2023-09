Reggio Emilia, entra in tribunale in possesso di due coltelli

Reggio Emilia, 21 settembre 2023 – Nei guai un uomo di 52 anni, fermato in tribunale a Reggio in possesso di due coltelli: uno multifunzione, lungo 15 cm di cui 7 di lama, l’altro a serramanico con lama di otto centimetri. Con l’accusa di porto abusivo d’arma, i carabinieri del Radiomobile hanno denunciato l’uomo, sequestrandogli i due coltelli in suo possesso.

È successo l’altra mattina dopo che il personale di vigilanza si è trovato di fronte all’attivazione del metal detector all’ingresso del palazzo di giustizia. L’uomo dall’ingresso del tribunale è stato portato negli uffici della caserma dei carabinieri di corso Cairoli per formalizzare la denuncia alla magistratura. Da capire il motivo che ha portato l’uomo a recarsi in tribunale, per questioni personali, in possesso di due coltelli, nonostante sia vietato dalla legge.