Reggio Emilia, falso carabiniere truffa le agenzie viaggi

Reggio Emilia, 11 novembre 2023 – Ha telefonato a un’agenzia viaggio spacciandosi per un maresciallo dei carabinieri intenzionato ad acquistare un volo aereo e un soggiorno in hotel. Ma si tratta di un truffatore che ottiene viaggio e soggiorni pagando con bonifici falsi. Già due casi negli ultimi giorni, ma potrebbe trattarsi di un truffatore seriale. Il raggiro è però fallito in un’agenzia viaggio della zona reggiana delle Ceramiche, dove l’operazione ha chiesto al “cliente” di presentarsi in ufficio per pagare. Lui ha replicato: “Io sono un maresciallo dei carabinieri, vengo a farvi un’ispezione e vi faccio chiudere”, per poi interrompere la comunicazione. In un’agenzia della Bassa, invece, il colpo è riuscito, con il falso carabiniere che ha ottenuto l’acquisto per due persone di un volo Milano-Amsterdam con relativo soggiorno per un importo complessivo di 930 euro che ha corrisposto inviando una copia di un bonifico, poi rivelatisi falso. Resta sempre il consiglio di diffidare di clienti sconosciuti che si propongono di pagare con versamenti “a distanza”, senza un riconoscimento diretto. Dubitare anche di coloro che si presentano al telefono come forze dell’ordine, soprattutto se arrivano alle minacce in caso di rifiuto dell’operazione.