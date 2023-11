Reggio Emilia, ferito nel ribaltamento del furgone

Reggio Emilia, 1 novembre 2023 - Soccorsi mobilitati, oggi all’alba alla periferia di Reggio. In viale Martiri piazza Tien an Men si è verificata la sbandata di un veicoli, che si è ribaltato sul fianco. A bordo il conducente, rimasto bloccato nell’abitacolo. E’ stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando di via della Canalina per liberarlo dalle lamiere, per poi essere affidato al personale sanitario inviato sul posto dalla centrale operativa del 118, con ambulanza e medico. L’allarme è scattato poco dopo le sei. Dopo le prime cure, l’uomo è stato portato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, con traumi vari. Non risulta essere in pericolo di vita. Per i rilievi tecnici sono intervenuti gli agenti della polizia locale cittadina.