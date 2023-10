Reggio Emilia, fermat con la cocaina in un calzino

Reggio Emilia, 14 ottobre 2023 – Droga e denaro erano nascosti sull’autovettura. E ieri pomeriggio, in un controllo sul territorio, i carabinieri del Radiomobile di Reggio hanno fermato una vettura, sulla Pedemontana, in città, con a bordo un giovane di 26 anni, trovato in possesso di circa settanta grammi di cocaina suddivisi in 13 involucri e 2.900 euro in contanti. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori 1740 euro in contanti e numerosi ritagli di cellophane utili al confezionamento dello stupefacente. Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti i carabinieri hanno arrestato il 26enne, domiciliato a Cavriago. E accaduto poco dopo le 17 di ieri. L’auto fermata era già stata segnalata per situazioni sospette, usata da un cittadino albanese per presunta attività di spaccio di droga. A Fogliano è scattato il controllo. Il 26enne appariva agitato. In un calzino c’era la cocaina, mentre in una busta, nascosta sopra la pedaliera dell’auto, c’era la busta con i soldi. Sequestrati pure due telefonini e il materiale rinvenuto nell’abitazione.