Reggio Emilia, fermato con droga dopo inseguimento su moto rubata

Reggio Emilia, 15 giugno 2025 - Alla vista di un’auto della Squadra Volanti, un uomo in moto ha cambiato direzione, cercando di allontanarsi per evitare un possibile controllo, nel pomeriggio di venerdì scorso in viale Piave. Ma i poliziotti hanno riconosciuto il veicolo, che risultava rubato nei giorni scorsi in città. E’ iniziato un inseguimento, con manovre pericolose del centauro, anche in zone pedonali, con l’uomo riuscito a far perdere le proprie tracce. Ma grazie agli abiti indossati e al casco senza visiera, gli agenti hanno riconosciuto l’uomo, da subito oggetto di ricerche. E’ stato intercettato poco dopo in via Paterlini, stavolta su una bici elettrica. Non ha rispettato l’alt imposto dagli agenti, gli stessi che poi lo hanno comunque fermato. Si tratta di un tunisino di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine, trovato in possesso di numerose banconote di piccolo taglio (per un totale di oltre mille euro), oltre a cocaina in un involucro termosaldato. Non ha fornito giustificazioni sul possesso della bici e neppure ha spiegato l’utilizzo precedente della moto risultata rubata, poi ritrovato in stato di abbandono in un cespuglio. Lo straniero è stato portato in Questura e denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, oltre che per ricettazione. La bicicletta elettrica, la cospicua somma di denaro e la sostanza stupefacente rinvenuta sono state sottoposte a sequestro mentre il motociclo è stato restituito al legittimo proprietario.