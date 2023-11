Reggio Emilia, fermato dai derubati mentre fugge su bici elettrica

Reggio Emilia, 13 novembre 2023 – In due hanno cercato di rubare in una abitazione di via Ponte Besolario, a Reggio Emilia. Ma sono stati sorpresi dai proprietari, che stavano riposando in camera da letto. Uno dei ladri è fuggito con un monopattino rubato (insieme a una bici elettrica e a cinque paia di scarpe di marca), mentre il complice è stato fermato dai derubati e affidato ai carabinieri.

Stava cercando di fuggire sulla bici rubata, restando lievemente contuso nell’azione successiva che ha portato al suo fermo. L’uomo, 40enne, dopo essere stato medicato per traumi guaribili in cinque giorni, è stato arrestato dai carabinieri del Radiomobile per il reato di furto in abitazione. Si tratta di un soggetto già noto alle forze dell’ordine. E’ accaduto ieri notte, verso le 23. I derubati hanno sentito rumori sospetti e sono intervenuti. Uno dei ladri stava fuggendo con il monopattino, l’altro sulla bici elettrica. Quest’ultimo è stato però fermato e dichiarato in arresto. Si indaga per risalire al complice. Bici e scarpe sono state restituite ai proprietari.