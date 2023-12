Reggio Emilia, fermato mentre tenta furto in condominio

Reggio Emilia, 27 dicembre 2023 – In piena notte è stata svegliata da rumori sospetti provenienti dal balcone di casa, al secondo piano di un condominio di via Vasco De Gama, a Reggio Emilia. Immediata la richiesta di intervento al 112, con l’arrivo sul posto dei carabinieri del Radiomobile. Alla vista dei militari, l’intruso si è dato alla fuga a piedi, inseguito fino all’area dei garage, dove non ha avuto altra possibilità di allontanarsi. E’ stato fermato un albanese di 32 anni, domiciliato in Toscana, a Prato, arrestato per tentato furto al termine degli accertamenti. Era in possesso di due passamontagna, una pizza a pappagallo, un paio di guanti da carpentiere, un grosso martello e un paio di cesoie. Nell’auto in suo possesso c’erano altri oggetti utili allo scasso. L’albanese fermato è già noto per precedenti di polizia specifici per reati contro il patrimonio. Risultava pure gravato dalla misura di sicurezza dell’espulsione dal territorio italiano disposta dal Tribunale di Siena e confermata dalla Corte di Appello di Firenze. E’ invece riuscito il furto ai danni dell’istituto scolastico don Borghi di via Blaise Pascal, sempre in città, dove ieri mattina i carabinieri hanno eseguito un sopralluogo. I ladri, nei giorni delle festività natalizie, hanno forzato una finestra al primo piano della scuola, per poi rubare tablet e computer portatili, per un danno ancora da quantificare, ma piuttosto evidente.