Reggio Emilia, Ferragosto sicuro con 200 pattuglie dell'Arma

Reggio Emilia, 12 agosto 2023 – Pronto il piano di prevenzione furti e per la sicurezza pubblica delle forze dell’ordine reggiane per i giorni di Ferragosto. E sono pronte anche le pattuglie del nucleo forestale dei carabinieri per il controllo delle aree boschive, dall’Appennino al Po. Fino alla mattinata del 16 agosto sono previste, già dalla scorsa notte, oltre cinquanta pattuglie dei carabinieri impegnate sul territorio provinciale. Intensificazione del pattugliamento e del presidio sulle strade per garantire la sicurezza, vigilanza attiva sui complessi industriali e nei centri storici per prevenire furti e scoraggiare azioni malavitose dei topi d’appartamento e di coloro che raggirano gli anziani, ispezioni nei locali pubblici per accertare le condizioni sanitarie ed evitare anche la somministrazione di alcolici a persone già in stato di ebbrezza, oltre a vigilanza sulle aree boschive e campestri per prevenire incendi. Questi i principali obiettivi dei carabinieri reggiani, i quali chiedono pure la collaborazione dei cittadini per segnalare in tempo reale ogni situazione ritenuta sospetta. Complessivamente i carabinieri reggiani nei quattro giorni di ponte prevedono l’impiego di circa 200 pattuglie, tra militari dell’arma territoriale e del nucleo forestale, in uniforme e non, con 400 militari che forniranno prevenzione per garantire la dovuta sicurezza.