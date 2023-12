Reggio Emilia, fiamme dolose alla "scuola di italiano"

Reggio Emilia, 13 dicembre 2023 – I vigili del fuoco del comando di via della Canalina a Reggio sono stati impegnati in vari interventi per incendi, in città. In mattinata un rogo è divampato negli uffici della ditta Fm Metal, in via Emilio Primo, nella zona industriale di Mancasale. Alla vista del fumo il personale dell’azienda è uscito all’aperto, per motivi di sicurezza. I vigili del fuoco hanno poi effettuato l’intervento per mettere in sicurezza la palazzina di tre piani, adibito appunto a uffici. Le fiamme si sarebbero sprigionate per cause che sembrano accidentali nella zona del centro elaborazione dati. L’area tra il primo e il secondo piano sono stati invasi dal fumo. Situazione che ha reso i locali non fruibili proprio per i danni da fumo. Non si registrano conseguenze alle persone. E nel tardo pomeriggio intervento dei vigili del fuoco alla scuola di italiano alla sede della “Dimora d’Abramo”, in via Bligny, dove è stato necessario evacuare temporaneamente le persone che occupavano i piani superiori. Una volta messa l’area in sicurezza, tutti sono rientrati nei locali. Si presume l’azione dolosa alla base dell’incendio. Sono intervenuti anche gli agenti della Questura e della polizia locale per accertamenti.