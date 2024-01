Reggio Emilia, fiamme sospette all'isola ecologica

Reggio Emilia, 31 gennaio 2024 – Intervento dei vigili del fuoco e dei carabinieri, nella serata di oggi in via del Partigiano, a Reggio Emilia, dove era stato segnalato un incendio di cassonetti all’isola ecologica cittadina. I contenitori dei rifiuti sono stati distrutti dalle fiamme. Sono bruciate anche sterpaglie a altro materiale indifferenziato di scarto. I vigili del fuoco hanno domato il rogo, per poi concentrarsi sulla ricerca di elementi sulla possibile causa dell’incendio. Non si esclude il gesto doloso. Sono in corso ulteriori verifiche condotte dai carabinieri e dai tecnici del 115. Non risultano conseguenze alle persone. Il tempestivo allarme, lanciato alla vista delle fiamme, ha permesso di contenere l’area interessata dall’incendio, senza particolari danni ad altre strutture.