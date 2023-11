Reggio Emilia, fiere con rievocazioni per San Martino

Reggio Emilia, 11 novembre 2023 - Tempo di fiere in questo fine settimana in cui si celebra San Martino. Proprio a San Martino in Rio la festa prevede domani il mercatino degli agricoltori, esposizioni varie, stand commerciali, gastronomia, ma anche la rievocazione storica del mantello del Santo, con 150 figuranti e musici in costume d'epoca, con rappresentazioni alle 11,30, alle 15 e alle 17,30. Possibilità di visitare in rocca il Museo dell’Agricoltura e del Mondo Rurale. Fiera di San Martino pure a Vezzano, con mercato straordinario, agricolo e delle opere d'ingegno creativo, gastronomia e antichi mestieri, con eventi per tutta la giornata festiva. A Canossa la fiera prevede stand espositivi con prodotti tipici a Ciano d’Enza, con il concorso del lambrusco, delle crostata, cottura dei ciccioli, giochi per bambini, tiro con l’arco, visite al museo del Novecento e altro ancora. Una rievocazione storica si svolge a Meletole di Castelnovo Sotto, domenica alle 10,30, con la scena del gesto di solidarietà di San Martino. A seguire antichi mestieri, esposizione di prodotti locali, sfilata di moto e auto americane, trattori d'epoca e danze. Nel pomeriggio villaggio contadino, esposizioni e salite in mongolfiera. Festa del tartufo, invece, a Viano e a Cavola di Toano, fra prodotti tipici, raduno di trattori, spettacoli e, ovviamente, piatti a base di tartufo.