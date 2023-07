Reggio Emilia, figlio violento allontanato dalla madre

Reggio Emilia, 27 luglio 2023 – Da una decina d’anni una donna era sottoposta a minacce di morte, offese, perfino gesti violenti ad opera del figlio, con richieste continue di denaro. In un caso l’uomo ha aggredito la madre con un pugno, la vigilia dello scorso Natale, con la violenza era per fortuna era stata poi bloccata dall’intervento del padre. E poi messaggi minacciosi e offensivi (anche 25 in un solo pomeriggio), situazioni di potenziale pericolo per la vittima, la quale alla fine ha deciso di sporgere denuncia ai carabinieri della caserma di corso Cairoli a Reggio Emilia, dopo l’ennesima aggressione. Per un uomo di 42 anni, reggiano, è scattata la denuncia ma anche il divieto di avvicinamento alla madre, con distanza di almeno un chilometro da rispettare. E’ stato disposto anche l’uso del braccialetto elettronico per segnalare eventuali inadempienze dell’indagato. La situazione di disagi, che durava da tempo, alla fine è stata esposta in modo formale alle forze dell’ordine, con le indagini che hanno portato alla denuncia e al provvedimento cautelare, già eseguito dai carabinieri di Reggio Emilia.