Reggio Emilia, finisce in carcere per le armi rubate

Reggio Emilia, 30 luglio 2023 – Era stato trovato in possesso di un ingente quantitativo di armi varie e munizioni rubate, che i carabinieri di Montecchio e del nucleo operativo di Reggio, insieme a unità cinofile, avevano rinvenuto nel sottotetto di un condominio di Reggio di proprietà di una pensionata, che il 32enne Salvatore Spagnolo, già noto alle forze dell’ordine, aveva nascosto, provenienti da un furto avvenuto il 22 settembre 2020 nell’abitazione di un collezionista di Montecchio. Una decina di armi lunghe (fucili e carabine) una dozzina di pistole e oltre 500 munizioni di vario calibro erano state sequestrate dai carabinieri, arrestando l’uomo, di origine calabrese, per ricettazione e detenzione illegale di armi da fuoco e munizioni. Dopo oltre cinque mesi aveva ottenuto gli arresti domiciliari. Poi il processo e la condanna a quattro anni di reclusione e una multa di mille euro. Ora la sentenza è diventata definitiva e l’uomo deve scontare un residuo di un anno e due mesi di reclusione, in regime di detenzione carceraria. Il provvedimento è stato eseguito dai carabinieri di Reggio, che hanno raggiunto l’uomo nella sua abitazione per poi condurlo in carcere.