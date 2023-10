Reggio Emilia, forse un'unica banda dietro i furti di trattori

Reggio Emilia, 5 ottobre 2023 - E’ forte il sospetto che possa esserci una unica organizzazione dietro ai vari furti di macchine e attrezzature agricole che da alcune settimane stanno interessando una vasta zona tra le province di Reggio e Modena, tra colpi che puntano non solo ai mezzi da lavoro ma anche al carburante dei mezzi pesanti.

Il rinvenimento di due trattori, un New Holland e un trattore Landini, che erano stati rubati pochi giorni fa a Casalmaggiore di Cremona, è avvenuto in una vasta area dismessa da tempo, che in passato era stato un macello, alla periferia di Luzzara, tra Casoni, Villarotta e San Girolamo di Guastalla.

Un luogo isolato, che la buona conoscenza del territorio delle vittime del furto e loro amici agricoltori ha permesso di individuare come un possibile nascondiglio per trattori rubati, in attesa di essere consegnati ai ricettatori.

La stessa area, lontano da sguardi indiscreti, è stata in passato teatro di un tentato furto di rame da una cabina elettrica ad alta tensione, con gli autori del colpo che hanno pure rischiato di restare vittime di una folgorazione.

E non distante da qui, a Fabbrico, sempre in periferia alcuni anni fa i ladri di trattori avevano trovato un capannone in cui nascondere il bottino, oltretutto in un’area a quel tempo sotto sequestro per la controversa vicenda di gessi fertilizzanti che in quegli stessi capannoni erano stati depositati.

Le indagini avviate dalle forze dell’ordine non sembrano escludere possibili collegamenti tra i vari furti avvenuti di recente ai danni di aziende agricole, con casi a Reggio città, Cadelbosco Sopra, Correggio…

I trattori e altre attrezzature vengono lasciate solitamente in zone isolate, meglio se vicine a importanti arterie viarie (in questo caso la Cispadana e l’Autobrennero), in vista di un trasferimento al momento opportuno.

Per avere successo nelle indagini, occorre effettuare controlli sul territorio in tempi brevissimi, quando la refurtiva può essere ancora in zona.