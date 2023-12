Reggio Emilia, furto con spaccata al bar Royal

Reggio Emilia, 12 dicembre 2023 - I ladri dei “fondo cassa” continuano ad agire ai danni di esercizi pubblici reggiani. E’ ormai lungo l’elenco di bar e stazioni di servizio presi di mira nelle ultime settimane tra Reggio e provincia. La scorsa notte verso le cinque i carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti al bar Royal di via Bismantova, a Reggio, in seguito alla richiesta di sopralluogo per un furto avvenuto poco prima. I ladri avevano infranto la vetrina del locale pubblico per poi puntare al fondo cassa, per un bottino ancora da quantificare. Si sta inoltre verificando l’eventuale ammanco di altri prodotti. Spesso, infatti, in occasione di questi furti, i ladri portano via bevande (in particolare confezioni di liquori) e altri alimenti. In questo periodo, inoltre, nei bar ci sono esposti anche pacchi natalizi e oggetti regalo, che arrivano anche a un valore di oltre cento euro ciascuno. Sono in corso le indagini dei carabinieri per furto aggravato, al momento verso ignoti.